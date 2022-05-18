Кабмин Литвы отзывает посла в РФ, ликвидирует консульство в Санкт-Петербурге

Правительство также приняло в среду постановление о ликвидации генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге с 7 июня.

В конце апреля Россия закрыла литовское консульство в Санкт-Петербурге. Россия указала, что предприняла такие действия после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе и сотрудников Генконсульства России в Клайпеде. Статус дипломатического представительства между Литвой и Россией был понижен до уровня временных поверенных в делах.

Литовское правительство пошло на такой шаг в ответ на жестокие убийства в киевском пригороде Буче в рамках продолжающегося вторжения России в Украину.

Консульские функции, выполнявшиеся Генеральным консульством в Санкт-Петербург, и другие возложенные на него задачи возьмет на себя посольство Литвы в Москве.

Eitvydas Bajarūnas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено