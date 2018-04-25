Кабмин Литвы предлагает отложить повышение детских пособий

Фото из открытых источников

Литовское правительство предлагает отложить повышение детских пособий до июля 2020 года.

Ранее Кабмин намечал повысить их с нынешних 50 до 60 евро с января наступающего года.

Премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что такое решение было принято для балансирования бюджета, поскольку повышаются расходы на другие сферы.

«По причине того, что сегодня такова реальность. А реальность такова, что всем сферам не хватает. Мы сконцентрировались на том, что важнее всего: одинокие родители, растящие детей, семьи с низкими доходами», – сказал С. Сквярнялис в понедельник журналистам, представляя бюджет.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис подчеркнул, что было решено ориентироваться на наиболее социально уязвимых лиц, и с января детские пособия на 20 евро увеличится для людей с недугами, многодетных семей, семей и низкими доходами – выплата для них составит 90 евро.

Партнеры по правящей коалиции «социал-трудовики» придерживаются позиции о том, что детские пособия со следующего года должны вырасти до 70 евро за ребенка, а в многодетных и бедных семьях – до 100 евро.

С. Сквярнялис сказал, что из-за этого предложения коалиция не должна пошатнуться, а сами решения еще могут измениться во время принятия поправок к законам в сейме, которые позволят повысить доходы.

«Коалиция не распадется, если будут приняты проекты законов, повышающие доходы. Эти суммы и даты могут меняться», – сказал премьер.