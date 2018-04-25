default image
Еврокомиссия приняла "зеленое соглашение"

Подробнее...
default image
Международная организации ИКОМОС возобновляет деятельность в Литве

Подробнее...
default image
РФ предложила США продлить договор по вооружениям

Подробнее...
default image
Премьер С.Сквярнялис поддерживает закон о снижении планки выборов

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы утвердил план развития Клайпедского порта

Подробнее...
default image
Джонсон не приедет на саммит ЕС 12-13 декабря

Подробнее...
default image
Предлагают заочно судить двух сообщников российского шпиона Н.Филипченко

Подробнее...
default image
США запланировали крупнейшие за 30 лет военные учения в Европе

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы утвердил создание нового погранперехода в Калининградскую область РФ

Подробнее...
default image
Г.Науседа: на борьбу с изменениями климата в течение 10 лет понадобится 14 млрд евро

Подробнее...
default image
Генсек ООН приветствовал итоги нормандской встречи

Подробнее...
default image
Впервые за шесть лет Нидерланды снизили уровень террористической угрозы

Подробнее...
default image
Каунасская больница рада результатам работы гамма-ножа

Подробнее...
default image
Польша хочет выкупить у Австрии территорию бывшего концлагеря

Подробнее...
default image
Дональд Трамп и Си Цзиньпин претендуют на звание "Человек года" по версии журнала Time

Подробнее...
default image
MG Baltic выиграл дело против В. Бакаса в суде апелляционной инстанции

Подробнее...
default image
Документы из Испании раскрывают историю признания Литовского государства

Подробнее...
default image
WhatsApp с 31 декабря перестанет работать на миллионах устройств

Подробнее...
default image
Беларусь и Литва обсудили перспективы военного сотрудничества

Подробнее...
default image
На границе Литвы с Польшей – учения по возобновлению погранконтроля

Подробнее...
TOP,Клайпедский Вестник,Новости

Кабмин Литвы утвердил план развития Клайпедского порта

Фото BFL/ Кястутиса Ванагаса

Правительство Литвы в среду утвердило Общий план развития Клайпедского морского порта.

Как сообщает правительство, в плане предусмотрены необходимые и долгосрочные направления развития порта на 25 лет, а рассчитанные на 15 лет конкретные решения позволят порту сохранить конкурентоспособность, оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка и создавать необходимую инфраструктуру.

«Если бы общий план развития порта не был принят, мы бы утратили возможность для порта быть конкурентоспособным. В настоящее время это очень актуально, так как на соседних территориях порты расширяются, и если не расширить территорию и акваторию Клайпедского порта, то мы не сможем конкурировать, тогда будут серьезные убытки и для железнодорожной структуры, и для другого», – сказал на заседании кабмина министр транспорта Ярослав Наркевич.

Как отмечает правительство, после утверждения плана Клайпедский порт сможет расширять свою южную часть – использовать резервную территорию и сформировать новую сухопутную территорию в районе полуострова Смильтине, достичь глубины судоходного канала в 17 метров, а если понадобятся дополнительные территории, то расширяться на север.

В сообщении говорится, что выполнение решений общего плана позволит создать условия для нынешних и потенциальных пользователей территории порта проводить в жизнь различные инвестиционные проекты, осуществлять деятельность, которая будет создавать новые рабочие места и генерировать дополнительные доходы в госбюджет.

Предварительные подсчеты показывают, что в долгосрочной перспективе совокупная стоимость инвестиций в проекты развития порта составит порядка 1,2 млрд евро, в краткосрочной перспективе – около 635,4 млн евро.

Как отмечает Минтранспорта, из-за отсутствия общего плана остановлено десять проектов развития порта, предварительная стоимость которых составляет 152,4 млн евро, и потеряны потенциальные пользователи территории порта.

Оставьте свой комментарий

avatar
600