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TOP,Новости,Приграничье

Кабмин Литвы утвердил создание нового погранперехода в Калининградскую область РФ

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литовское правительство утвердило в среду создание нового пункта пограничного контроля на границе с Калининградской областью России.

В присланном BNS комментарии Министерства транспорта говорится, что работы подряда на строительство погранперехода в Рамбинасе на литовской стороне уже завершены.

Министерство надеется, что новый пункт заработает в конце следующего года.

Как отмечает Минтранспорта, Россия планирует закончить строительство погранперехода в Дубках, на своей стороне, в следующем году.

«Новый погранпереход Рамбинас — Дубки соединит Панемуне и Советск, а также повысит пропускную способность погранпереходов между Литвой и Калининградской областью», – говорится в комментарии.

Министерство подчеркивает, что пункт в Рамбинасе учрежден с целью направить грузовой транспорт на объездную дорогу Панемуне и Советска.

«Ожидается, что станет меньше скопление транспорта, шум, загрязненность воздуха для жителей Панемуне и Советска. Сейчас водители грузового транспорта, чтобы пересечь госграницу, вынуждены ехать через территории городов Панемуне и Советск, потому что погранпереходы и Панемуне, и Советска оборудованы на территориях городов», – говорится в комментарии.

Минтранспорта утверждает, что оборудование КПП Рамбинас обошлось в 16,5 млн евро.

В комментарии для BNS министерство писало, что в 2017 году на погранпереходе Дубки, с российской стороны, строительные работы остановились, однако сейчас они возобновлены.

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