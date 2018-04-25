Кабмин Литвы запретил жителям поездки в другие города

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В среду литовское правительство запретило поездки в другие города во время Пасхи.

Ограничение будет действовать в течение трех праздничных дней – с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.

В измененных в среду Кабмином карантинных условиях предусматривается, что ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.

Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество.

Движение ограничивается только в городах и городках иных, нежели места проживания лиц.

В начале недели премьер Саулюс Сквернялис отмечал, что эти ограничения вводятся для сокращения распространения коронавируса, а порядок должна будут обеспечить полиция страны, а если потребуется, то будет привлечена и армия.

Самоуправления просят технически ограничить все не являющиеся необходимыми въезды и выезды в городах и населенных пунктах.