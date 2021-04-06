Кабмин не будет собираться на заседание о продлении ограничений на передвижение

Фото lrvk.lrv.lt

Кабмин Литвы во вторник планировал принять решение, снять ли ограничения на передвижение между самоуправлениями, но не станет собираться на заседание.

В уточненной повестке дня на вторник премьера Ингрида Шимоните указано, что министры проведут только неформальное совещание. После него состяится пресс-еонференция Министерства здравоохранения.

В соответствии с действующим сейчас постановлением, запрет на передвижение, если правительство его не продлит, должен перестать действовать в ночь со вторника на среду.

Ограничения на передвижение в Литве введены в середине декабря, с 16 марта на большей части страны они были отменены, а оставлены только в самоуправлениях с самой плохой эпидемиологической ситуацей.

Однако с 27 марта запрет на передвижение между самоуправлениями был возвращен, исключение было сделано для «кольцевых» самоуправлений. Кабмин утверждал, что накануне Пасхи это поможет остановить распространение COVID-19.

Принять решение о других карантинных послаблениях кабмин планирует в среду.

Всеобщий карантин в Литве продлен до 30 апреля, он был введен 7 ноября прошлого года.