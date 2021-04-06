Кабмин решит, снять ли ограничения на передвижение между самоуправлениями

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Кабмин Литвы во вторник планирует решить, снять ли ограничения на передвижение между самоуправлениями.

В соответствии с действующим сейчас постановлением, запрет на передвижение должен перестать действовать в ночь со вторника на среду.

Ранее премьер Ингрида Шимоните говорила, что с учетом эпидемиологической ситуации будет принято решение, оставить ограничения или же снять их.

Ограничения на передвижение в Литве введены в середине декабря, с 16 марта на большей части страны они были отменены, а оставлены только в самоуправлениях с самой плохой эпидемиологической ситуацей.

Однако с 27 марта запрет на передвижение между самоуправлениями был возвращен, исключение было сделано для «кольцевых» самоуправлений. Кабмин утверждал, что накануне Пасхи это поможет остановить распространение COVID-19.