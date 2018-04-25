Кабмин упростил порядок приезда в Литву специалистов высокой квалификации

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Правительство упростило порядок приезда в Литву специалистов высокой квалификации из-за рубежа, а также преподавателей, исследователей.

Кабмин в среду одобрил предложение МВД о том, чтобы просьбы таких лиц о предоставлении им временного вида на жительство рассматривались дистанционно, а в случае принятия положительного решения было достаточно предъявления по приезде оригинальных биометрических данных документов.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене подчеркнула, что эти изменения предлагаются потому, что в Литве имеет место нехватка определенных специалистов высокой квалификации, об этом также просит бизнес.

Также принято решение отказаться от требования предъявлять по приезде в Литву отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее трех суток назад — это особенно актуально для белорусских граждан, бегущих от преследований у себя на родине или желающих перевести бизнес, так как в Беларуси сейчас очень сложно сделать тест и существует проблема его фальсификации.

Кабмин также предусмотрел, что мотивированное разрешение на приезд в Литву для иностранцев по особым гуманитарным причинам МВД теперь может давать не только министр иностранных дел, но и уполномоченное лицо.

Разрешения на приезд в Литву с особыми гуманитарными целями выдает МВД по распоряжению министра ВД.