Кайрис: самоуправления будут вольны решать вопрос советского наследия на кладбищах

Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinės/ Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил во вторник, что подпишет указ, который развяжет руки муниципалитетам в решении вопросов, связанных с советским наследием на кладбищах.

«Сегодняшние изменения меняют описание критериев и муниципальных оценочных советов или Департамента культурного наследия, так как только у семи муниципалитетов есть оценочные советы, процесс начнется, и зашла в тупик, это можно было обсуждать, но одними дискуссиями и ограничивалось», — сказал BNS во вторник Кайрис.

По словам министра, поправки к описанию критериев оценки, отбора и степени значимости недвижимых культурных ценностей еще предстоит согласовать с министерствами Обороны и Иностранных дел для должного уважения памяти погибших. При этом, по его словам, цель заключалась в том, чтобы выделить, что скульптуры на кладбище, «распространяющие агрессию и символизирующие войну», могут быть убраны после снятия с них охраны.

До сих пор критерии предусматривали исключение из реестра культурных ценностей могил, недействующих кладбищ, захоронений и мест захоронения. В результате некоторые муниципальные или национальные советы по оценке реального культурного наследия не могут исключить их из списка.

Дискуссии о сносе советских памятников возобновились после вторжения России в Украину в конце февраля.

По данным Министерства культуры, всего в Литве насчитывается 160 охраняемых кладбищ или мест захоронения советских воинов, половина из которых содержит советские памятники.

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