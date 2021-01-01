Какое застолье без «Оливье»?!

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Ни для кого не секрет, что салат с вареной колбасой и зеленым горошком, ставший традиционным, своим рождением обязан шеф-повару московского ресторана «Эрмитаж» французу Люсьену Оливье. Все знают и то, что первоначальный рецепт блюда сильно отличался от сегодняшнего привычного варианта.

И сегодня «Оливье» продолжает меняться. Из года в год хозяйки пробуют добавлять к классическим ингредиентам оригинальные составляющие. Мы предлагаем попробовать разнообразить новогоднее меню и порадовать ваших гостей необычными вариациями знаменитого салата.

«Оливье» с морепродуктами

3 картофелины, 2 моркови, 3 яйца, свежий огурец, баночка консервированного горошка, 300 г очищенных креветок, 1 тушка кальмара, 2 ч. л. лимонного сока, 1/3 ч. л. цедры лимона, майонез, соль, перец по вкусу.

Отвариваем до готовности картофель, морковь и яйца. Охлаждаем, очищаем, нарезаем кубиками. Выкладываем в салатник, туда же добавляем очищенные вареные креветки, нарезанные кубиками вареные кальмары, горошек. Готовим заправку — майонез смешиваем с лимонным соком и цедрой. Салат солим, добавляем перец, заправляем и подаем.

«Оливье» слоеный с рисом

200 г говядины, 150 г риса, 100 г твердого сыра, баночка консервированного горошка, 1 луковица, 1 морковка, 4 куриных яйца, майонез, соль, перец по вкусу.

Вареное мясо мелко нарезаем. Сыр натираем на терке, кольцами режем лук, рубим яйца. Варим и нарезаем кубиками морковь. Укладываем слоями — мясо, отварной рис, морковь, горошек, лук, яйцо, майонез, сыр. Каждый слой умеренно солим. Сверху украшаем зеленью.

«Оливье» с баклажанами

Картофель — 4 шт., куриные яйца — 3 шт., репчатый лук — 1 шт., банка консервированного горошка, майонез — 200 г, спелые некрупные баклажаны — 2 шт., колбаса «Докторская» — 200 г, молотый красный перец на кончике ножа, паприка — 1 ч. л., соль по вкусу, зелень укропа.

Баклажаны нарезаем кубиками средней величины, посыпаем специями и перемешиваем. Теперь сварим их на пару, причем кусочки не должны стать слишком мягкими. Картофель также отварим, остудим, нарежем кубиками. Мелко шинкуем лук, натираем на крупной терке вареные яйца, колбасу нарезаем мелкими кубиками. Теперь надо все ингредиенты выложить в кастрюлю, посолить, заправить майонезом и перемешать. Поставить в холодильник на 40 минут, после выложить в салатник, украсить веточками свежей зелени.

«Оливье» с маринованными грибами

Крупный картофель — 2 шт., куриные яйца — 3 шт., красный репчатый лук — 2 шт., банка зеленого горошка, майонез – 200 г, консервированные шампиньоны — 200 г, соль, зелень.

Картофель варим, остужаем, нарезаем мелкими кубиками. Вареные яйца натираем на крупной терке, режем лук. Шампиньоны откидываем на дуршлаг, чтобы стек маринад, нарезаем их кусочками произвольной формы. Смешиваем овощи, зеленый горошек, грибы и яйца, солим, заправляем майонезом и перемешиваем. Салат надо выложить в салатник, украсить веточками свежей зелени, поставить в холодильник на 45 минут, затем подать на стол.

«Оливье» по-царски с рыбой и икрой

Картофель – 4 шт., лосось, семга или форель слабого посола — 300 г, креветки очищенные – 150 г, икра лосося – 130 г, морковь – 1 шт., свежий огурец – 2 шт., зеленый горошек – 0,5 баночки, перепелиные яйца – 8 штук, лук репчатый – 1 шт., оливковый майонез – 200 г, паприка – 1 ч.л., бренди – 2 ст. л., лимон – половина, соль, перец.

Отвариваем морковь и картофель, чистим, нарезаем мелкими кубиками. Режем кубиками также рыбу, огурцы, шинкуем лук. Смешиваем майонез, бренди и паприку. Теперь соединяем все подготовленные ингредиенты, добавляем горошек, солим, перчим и заправляем соусом. Отвариваем и чистим перепелиные яйца. Выкладываем салат в салатницу, сверху покрываем тонкими ломтиками лимона, по краям украшаем перепелиными яйцами, между ними кладем отваренные креветки и красную икру.