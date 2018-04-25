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Духовное пространство

Календари и стили

У Саши Черного, прекрасного поэта «серебряного» века есть стихотворение, которое начинается словами: «Вчера мой кот взглянул на календарь». Дело идет к Новому году,  и нам пора последовать примеру этого славного животного, вошедшего в анналы великой русской литературы. Тем более что Рождество Христово по новому стилю уже наступило, а новый Новый год ждет нас на этой ЛК-неделе, и по этому поводу часто возникает вопрос: «Сколько же Рождеств было — два или одно?» Да и постоянно встречающиеся в нашей рубрике понятия «старый и новый стили» еще больше увеличивают путаницу в наших бедных головах.

Чтобы  разобраться во всем множестве календарей, нужно хорошо знать астрономию. Этим я похвастаться не могу, потому как в школе на этих уроках я занимался, чего уж теперь скрывать,  более приятными и интересными делами – упражнялся в изящной словесности. Поэтому об астрономической части календаря – только в общих чертах.

Идеальных календарей не существует. Есть более точные и менее точные. Их вообще огромное множество. Практически у каждой цивилизации был свой. Мы знаем о вавилонском, египетском, китайском, юлианском, григорианском, мусульманском и т.д. В зависимости от того, на какую планету ориентируются составители календарей, то их (не составителей) делят на лунные, солнечные, солнечно-лунные. Количество дней в месяце, месяцев в году у разных народов было разное. Разлет иногда был весьма внушительным. Например, в лунном мусульманском календаре 6 месяцев по 29 дней и 6 по 30. Итого получается 354 дня в году. А древний еврейский был когда-то тоже лунным, потом после Вавилонского пленения в IV в. до Р.Х. стал солнечно-лунным.

Наш «старостильный» церковный календарь – результат реформы древнего римского календаря. В 45г. до Р.Х. он стал состоять из 12 месяцев по 30 или 31 дню, и одного месяца в 28 дней. Но так как Земля оборачивается вокруг Солнца за 365,242196 дней, то каждый четвертый год стал високосным – к 28-дневному месяцу прибавляли по 1 дню. Но продолжительность года по юлианскому календарю отличается от астрономического года на 11 минут и 14 секунд. За 128 лет разница составляет сутки. Однако, несмотря на подобную неточность, юлианский календарь отличает очевидная простота. Именно по этой причине он просуществовал до конца XVI века.

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На Никейском соборе в 325 году юлианский календарь был признан обязательным для всего христианского мира. За начало летосчисления было принято создание Адама, происшедшее по преданию в пятницу 1 марта 1 года мироздания. Это так называемый мартовский стиль. Позже был установлен сентябрьский, когда год начинался 1 сентября.

Для того, чтобы перевести дату на современное летосчисление, т.е. от Рождества Христова, необходимо из даты от сотворения мира вычесть 5508, если событие произошло между 1 января и 31 августа, или 5509, если между 1 сентября и 31 декабря. Так, 1 сентября 7149 года от сотворения мира будет 1640 год от Рождества Христова: 7149-5509=1640.

По указанию Папы Григория ХIII в 1582 году набежавшую за 15 с лишним веков разницу между календарем юлианским и астрономическим ликвидировали, убрали лишних 10 дней (а разница эта постепенно увеличивается: сейчас она 13 дней, а в ХХII веке будет 2 недели.). Уменьшили количество високосных лет с 100 на 97 за 400 лет и тем самым приблизили календарь к оригиналу. Летосчисление стало вестись от Рождества Христова. Но православные страны отказались от этого нововведения. Да и в Западной Европе григорианский стиль приняли не сразу. Первыми были католические Испания, Франция, Португалия, Польша. Протестантские Германия, Швеция, Норвегия, Англия и Дания лишь в XVIII веке перешли на новый стиль. Православные страны (Россия, Болгария, Греция, Сербия) приняли его только в ХХ веке. Но еще некоторое время Церковь в этих государствах продолжала жить по старому юлианскому календарю. Лишь в 20-е годы под нажимом Константинопольского патриарха Милетия  IV Болгарская, Румынская, Греческая  и Константинопольская Церкви перешли на григорианский календарь.

Некоторые поместные церкви остались верны старому стилю по сей день. Среди них Русская, Сербская, Грузинская, Иерусалимская, где гражданский и церковный календарь не совпадают. Это вызывает некоторые трудности. Но юлианское летосчисление носит в первую очередь религиозный характер, как это было с древним еврейским и некоторыми другими календарями. И сейчас вопроса об изменении стиля в Русской Церкви серьезно не стоит.

Нередко можно услышать фразу, в т.ч. и в прессе, о Рождестве православном (русском) и католическом (польском, литовском). Теперь, надеюсь, понятно, что это ошибка. Есть Рождество по новому и старому стилю. Ведь наши православные братья в других странах празднуют его вместе с католиками и протестантами 25 декабря. На ехидный вопрос нехристиан, какая же дата — 25 декабря или 7 января правильная и какого же числа родился Христос, можно ответить так: мы празднуем не дату, а событие, тем более, что сама дата достаточно условна, документально она нигде не зафиксирована.

И последнее. Какой из стилей верный? По этому поводу давно ломают копья защитники и того и другого календаря. Для меня, например, правильность юлианского календаря подтверждает тот факт, что только в Великую субботу, перед Пасхой по старому стилю, в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Но это, как писал Андерсен, уже другая история.

С Рождеством Христовым и Новым годом!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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