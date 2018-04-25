Календари и стили

У Саши Черного, прекрасного поэта «серебряного» века есть стихотворение, которое начинается словами: «Вчера мой кот взглянул на календарь». Дело идет к Новому году, и нам пора последовать примеру этого славного животного, вошедшего в анналы великой русской литературы. Тем более что Рождество Христово по новому стилю уже наступило, а новый Новый год ждет нас на этой ЛК-неделе, и по этому поводу часто возникает вопрос: «Сколько же Рождеств было — два или одно?» Да и постоянно встречающиеся в нашей рубрике понятия «старый и новый стили» еще больше увеличивают путаницу в наших бедных головах.

Чтобы разобраться во всем множестве календарей, нужно хорошо знать астрономию. Этим я похвастаться не могу, потому как в школе на этих уроках я занимался, чего уж теперь скрывать, более приятными и интересными делами – упражнялся в изящной словесности. Поэтому об астрономической части календаря – только в общих чертах.

Идеальных календарей не существует. Есть более точные и менее точные. Их вообще огромное множество. Практически у каждой цивилизации был свой. Мы знаем о вавилонском, египетском, китайском, юлианском, григорианском, мусульманском и т.д. В зависимости от того, на какую планету ориентируются составители календарей, то их (не составителей) делят на лунные, солнечные, солнечно-лунные. Количество дней в месяце, месяцев в году у разных народов было разное. Разлет иногда был весьма внушительным. Например, в лунном мусульманском календаре 6 месяцев по 29 дней и 6 по 30. Итого получается 354 дня в году. А древний еврейский был когда-то тоже лунным, потом после Вавилонского пленения в IV в. до Р.Х. стал солнечно-лунным.

Наш «старостильный» церковный календарь – результат реформы древнего римского календаря. В 45г. до Р.Х. он стал состоять из 12 месяцев по 30 или 31 дню, и одного месяца в 28 дней. Но так как Земля оборачивается вокруг Солнца за 365,242196 дней, то каждый четвертый год стал високосным – к 28-дневному месяцу прибавляли по 1 дню. Но продолжительность года по юлианскому календарю отличается от астрономического года на 11 минут и 14 секунд. За 128 лет разница составляет сутки. Однако, несмотря на подобную неточность, юлианский календарь отличает очевидная простота. Именно по этой причине он просуществовал до конца XVI века.