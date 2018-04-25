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Кальюлайд: Эстония и впредь должна самостоятельно вести диалог с Россией

Фото kremlin.ru

Эстония должна оставаться среди тех стран, которые самостоятельно ведут диалог с Россией и у которых остальные государства должны спрашивать мнение по темам, связанным с Россией — об этом президент Керсти Кальюлайд сказала в понедельник в интервью передаче ERR.

В частности, президента спросили, как она относится к идее президента Франции Эммануэля Макрона найти пути к договоренности с Россией в условиях, когда Крым остается оккупированным и война на востоке Украины продолжается.

«Я придерживаюсь мнения, что мы должны говорить всем своим партнерам и союзникам, что здесь мы не станем подыгрывать, даже из желания показать, что вот как мы успешны и результативны, в ситуации, когда россияне делают пару шагов, а мы — сразу двадцать, поскольку нам так нравится делать вид, мол, вот какой прогресс и есть повод вернуться к обычным отношениям», — сказала Кальюлайд.

«Мы должны иметь в виду всю цепочку — Грузию, Украину. И если мы позволим российской стороне делать расчеты, мол, если после Грузии было три месяца, а до войны на Украине уже несколько лет вели переговоры о безвизовых отношениях, то не может быть так, что после Украины теперь прошло пять лет и тогда посмотрим, за кем будет очередь. Тем самым мы дадим российской стороне очень четкий сигнал. Об этом надо постоянно напоминать», — продолжила президент.

По ее оценке, еще важнее, чтобы Эстония и впредь была бы той страной, которая сама ведет диалог с Россией и у которой остальные ее союзники и партнеры спрашивают совета о том, что мы теперь будем делать с российской стороной или с Россией, в каком направлении станем двигаться.

«Еще важнее, по моему мнению, то обстоятельство, что нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше. Если оставаться страной, которая сама вообще не общается [с Россией], то мы и останемся [в глазах других стран] в той роли, что «вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими», — сказала президент Эстонии, комментируя растущую в Европе готовность предпринять шаги по налаживанию отношений с Москвой.

По мнению Кальюлайд, ее визит в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году усилили позиции Эстонии, сообщил портал новостей вещания.

«Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад для того, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций», — добавила она.

baltic-course.com

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