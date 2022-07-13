Канада отремонтирует еще пять турбин для СП — СМИ

Турбина Siemens для газопровода Северный поток уже отправилась из Канады в Германию. Кроме того, Siemens получила от Канады разрешение на ремонт еще пяти турбин в течение следующих двух лет. Об этом пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что согласно договоренностям, Канада может отозвать разрешение в любое время.
Также сообщается, что в компании отказались прокомментировать информацию о сделке с канадским правительством. По словам пресс-секретаря главы МИД Канады Адриана Бланшара, «турбины следуют согласно графику технического обслуживания, которое приостановили из-за санкций».
Изначально Канада отказывалась возвращать турбину Siemens для Северного потока, из-за чего поставки газа из России в Европу значительно сократились. Оттава расценивала турбину как продукцию двойного назначения, на которую распространяются санкции. После переговоров с Германией Канада решила вернуть турбину, объяснив это желанием поддержать «способность Европы по доступу к надежной и доступной энергии».
Напомним, Украина разочарована решением Канады по возвращении в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин Северного потока-1 и просит правительство отменить его.
Также сообщалось, что на правительство Канады подали в суд из-за возвращения турбины для СП-1.korrespondent.net