Карта коррупции: в Литве растет число респондентов, утверждающих, что не дают взятки

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве продолжает сокращаться число жителей, которые утверждают, что давали взятки, свидетельствуют опубликованная в пятницу и подготовленная Службой спецрасследований (ССР) карта распространения коррупции в Литве.

Десять процентов опрошенных жителей Литвы, 5% представителей бизнеса и 2% государственных служащих отметили, что в прошлом году давали взятку. В позапрошлом году так учреждали 12% жителей, а также 8% представителей бизнеса и 4% чиновников.

Как говорится в сообщении ССР, жители чаще всего сталкивались с вымоганием взятки и ее дачей в республиканских, городских и районных больницах, однако опыт взяточничества, по сравнению с прошлыми годами, здесь сократился.

Коррупционный опыт также сократился в дорожной полиции, в муниципалитетах, на станциях скорой помощи, поликлиниках.