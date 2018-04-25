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TOP,Новости,Общество

Карта коррупции: в Литве растет число респондентов, утверждающих, что не дают взятки

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве продолжает сокращаться число жителей, которые утверждают, что давали взятки, свидетельствуют опубликованная в пятницу и подготовленная Службой спецрасследований (ССР) карта распространения коррупции в Литве. 

Десять процентов опрошенных жителей Литвы, 5% представителей бизнеса и 2% государственных служащих отметили, что в прошлом году давали взятку. В позапрошлом году так учреждали 12% жителей, а также 8% представителей бизнеса и 4% чиновников. 

Как говорится в сообщении ССР, жители чаще всего сталкивались с вымоганием взятки и ее дачей в республиканских, городских и районных больницах, однако опыт взяточничества, по сравнению с прошлыми годами, здесь сократился. 

Коррупционный опыт также сократился в дорожной полиции, в муниципалитетах, на станциях скорой помощи, поликлиниках. 

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«Если смотреть с долгосрочной перспективы, то жители Литвы все реже напрямую сталкиваются с коррупцией, считают, что масштабы коррупции в Литве сокращаются, однако она все еще остается серьезной проблемой», – утверждает в пресс-релизе ССР директор службы Жидрунас Барткус. 

По сообщению ССР, десятилетие значительно не меняется доля населения, которая готова сообщить о коррупции. 

В 2007 году это были готовы сделать 25% представителей бизнеса, в прошлом году  – 31%, соответственно 24% и 22% населения. Больше всего готовых сообщить о коррупции среди чиновников, так утверждали более 52% опрошенных госслужащих, в 2014 году таких было 29 процентов.

По заказу ССР исследование «Карта коррупции Литвы 2019» провела компания рыночных и социологических исследований Vilmorus, в сентябре-ноябре прошлого года был опрошен 1001 житель, 501 представитель бизнеса и 510 госслужащих.

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