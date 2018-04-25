Кто может заказать аналог европейской карточки медицинского страхования

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Граждане Литвы, находящиеся за границей, могут подать заявку на аналог европейской карточки медицинского страхования.

Эта новость актуальна для соотечественников, которые выехали за границу без этой страховки. Для этого нужно обратиться по электронному адресу info@vlk.lt.

Государственная больничная касса проинформировала, что заявление постараются рассмотреть в этот же день, будет проверено, застрахованы ли вы медицинским страхованием в Литве, и вам будет выслан аналог карточки медицинского страхования.

Информация «ЛК»