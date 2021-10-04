Катар впервые в истории избрал парламент

Фото wikimedia.org

В Катаре в субботу, 2 октября, впервые в истории прошли парламентские выборы, сообщает Reuters.

По данным МВД страны, явка на выборы 30 членов совета оставила 63,5%. Еще 15 членов совета будет назначать правящий эмир.

Меджлис Аш-Шура будет обладать законодательной властью и утверждать общую государственную политику и бюджет, но не будет иметь права решать вопросы обороны, безопасности, экономической и инвестиционной политики.

На 30 мест в совете претендовали 233 кандидата, в том числе 26 женщин, но ни одна из них не набрала достаточного количества голосов.

В ходе выборов мужчины и женщины по всей стране голосовали на разных участках.

Как пишет DW, политические партии в Катаре запрещены, и ранее там проводились муниципальные выборы. Однако на референдуме 2003 года граждане приняли новую конституцию, предусматривающую народное голосование за членов консультативного собрания. Тем не менее выборы по различным причинам откладывались. Лишь недавно эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани одобрил закон о выборах.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, тысячи граждан Катара к участию в выборах не допустили. В стране прошли протесты против закона о выборах, 15 участников которых были арестованы.