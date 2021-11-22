«Каждый год»: глава BioNTech о COVID-ревакцинации

Повторную вакцинацию от коронавируса, вероятно, придется проходить каждый год. Об этом заявил генеральный директор и соучредитель немецкой компании BioNTech Угур Шахин, пишет Bild am Sonntag.

«Важен тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту. Соответственно мы ожидаем, что она будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются лишь раз в год, как при гриппе», — сказал он.

По его словам, защитный эффект от COVID-прививки начинает снижаться через четыре месяца после введения препарата. Однако все же вакцина защищает от тяжелого протекания болезни.

«Если привитые заболевают коронавирусом, то в большинстве случаев в легкой или умеренной степени. Недавно опубликованные данные нашего исследования показывают, что защита держится на очень высоком уровне на протяжении до девяти месяцев, так что у вакцинированных заболевание редко протекает в тяжелой форме, и их редко госпитализируют», — рассказал Шахин.