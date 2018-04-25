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Каждый год в латвийских бэби-боксах в среднем оставляют пять детей

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Каждый год в латвийских бэби-боксах в среднем оставляют пять детей

Фото pixabay.com

Каждый год в бэби-боксах, размещенных по всей Латвии в рамках проекта «Babybox», оставляют в среднем пять детей. Некоторым из них всего пара часов от роду, другим — около месяца, рассказала журналистам LETA руководитель проекта «Babybox» в Латвии Лаура Звирбуле.

Она напомнила, что цель проекта — не только защитить новорожденных детей, чьи родители готовы совершить преступление против них, но и создать сеть поддержки, обеспечить психологическую и практическую помощь родителям, которые рассматривают возможность оставить своего ребенка, а также содействовать в латвийском обществе дискуссии о значении планирования семьи и ценности жизни ребенка. 

Звирбуле рассказала, что причины, почему родители решают оставить своих детей, очень разные. Например, в трех случаях ребенок был результатом изнасилований — женщины не смогли сделать аборт, но новорожденный напоминал им об этом ужасном событии. Был также случай, когда у матери ребенка был обнаружен рак в агрессивной стадии, и она хотела быть уверенной, что ребенку будет обеспечена хорошая жизнь. 

Также детей в бэби-боксах оставляют несовершеннолетние матери, женщины с наркотической зависимостью. Несколько лет назад был случай, когда женщина из России, у которой не было возможности воспитывать ребенка, приехала в Латвию, чтобы родить здесь и оставить малыша в бэби-боксе. 

За все время существования проекта в бэби-боксах было оставлено 47 детей, из них шесть вернулись в биологические семьи. Больше всего детей в бэби-боксах было оставлено в 2012 году — девять, а в среднем это пять детей в год. 

Первый бэби-бокс в Латвии был открыт 8 сентября 2009 года в Детской клинической больнице в Риге, и в этом году проекту исполнилось десять лет. В настоящее время в Латвии действуют восемь бэби-боксов — в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Даугавпилсе, Резекне, Мадоне и Валмиере.

baltic-course.com
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