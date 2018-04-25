Kidy Tour возвращает деньги за отозванные рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин и Лондон

Туроператор Kidy Tour сообщил, что возвращает деньги за отозванные рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, на которые не получил разрешение Администрации гражданской авиации.

«Мы не можем вовремя выполнить наше обязательство по перевозке пассажиров, которые купили билеты. Компания не может прогнозировать, сколько потребуется времени, чтобы организовать рейсы в другие даты », — говорится в заявлении Kidy Tour.

По сообщению компании, она немедленно начнет возвращать деньги за уплаченные билеты, чтобы пассажиры могли ими немедленно воспользоваться.

Арендованный Kidy Tour самолет авиакомпании Avion Express 10-22 мая планировал рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, однако Администрация безопасности на транспорте Литвы информировала, что в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в аэропортах Дублина, Осло и Станстеда было решено не выдавать разрешение на эти рейсы.

Компания уже сообщила всем 800 пассажирам, что возвращает деньги за билеты и отменяет рейсы.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе обещает предложить правительству восстановить авиасообщение со столицей Норвегии Осло. По словам министра, это должно облегчить положение граждан Литвы, находящихся в этой стране, которые застряли там, поскольку туроператор Kidy Tour не получил разрешение на полеты.

«Постепенно воздушное сообщение восстанавливается, только очень медленно, очень ответственно. В среду я представлю правительству предложение восстановить регулярное воздушное авиасообщение с Осло. Возможно, это несколько облегчит эту ситуацию», – сказал глава МИД в интервью радиостанции LRT.

В Литве воздушное пространство для пассажирских рейсов было закрыто 4 апреля. Постепенно смягчая условия карантина, немецкой авиакомпании Lifthansa со среды было разрешено выполнять регулярные рейсы во Франкфурт.