Киев: переговорный процесс с РФ приостановлен. Москва: Украина вышла из переговоров

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 мая в эфире телемарафона заявил: «Переговорный процесс (с Россией) зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны … Сегодня он приостановлен. Приостановлен, потому что после Стамбульского коммюнике каких-то существенных изменений или подвижек нет. РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. В РФ за 82 дня войны так и не поняли, что ситуация в Украине в целом не такая, как они думали с самого начала … Они до сих пор живут в мире, где якобы есть украинский нацизм».

Вскоре после этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в Нижнем Новгороде на полях конференции клуба «Валдай»: «Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса». Руденко подчеркнул, что переговоры не ведутся «ни в каком виде».