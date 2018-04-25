Китай и Россия отреагировали на выход США из Договора об открытом небе

Фото из открытых источников

Россия не будет выходить из Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в пятницу, 22 мая. Грушко выразил надежду, что остальные страны тоже будут добросовестно подходить к своим обязанностям.

В свою очередь, в Китае заявили, что односторонний выход США из Договора негативно скажется на безопасности и стабильности отдельных регионов. Такое мнение высказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет ТАСС.

«Мы выражаем глубокое разочарование по данному поводу», — сказал он.

По его словам, планы Вашингтона по выходу из Договора, свидетельствуют лишь об изживших себя взглядах руководства Соединенных Штатов, «продолжающего мыслить понятиями времен холодной войны». «Это свидетельствует, что США отказываются от своих международных обязательств», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что страна через полгода выйдет из Договора по открытому небу, который позволяет его участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Позже Москва информировала Вашингтон о введении ряда ответных ограничений по Договору об открытом небе с 1 января 2018 года. Причиной этому послужили обвинения США о нарушениях со стороны России.