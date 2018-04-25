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Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса

  • Фото pixabay.com

Китайские власти призвали страны мира не раздувать панику из-за коронавируса и не вводить строгие ограничения против Китая. С таким заявлением выступил глава китайского МИД Ван И, пишет CNBC.

Ван И отметил, что паника охватила почти всю планету, но опасность сильно преувеличена. По его мнению, не следуют подвергать суровым «санкциям» Китай, а правительствам следует ввести разумные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Напомним, что в конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, вирусом заразились почти 20,5 тысяч человек. Скончались 426 человек, выздоровели 657. В связи с подозрением на наличие заболевания в больницах Китая наблюдаются 171 329 человек.

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Ранее сообщалось, что подсчитан процент смертности от коронавируса. Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС

«Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая – всего 2,1%», – сказала она. Этот показатель значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

korrespondent.net

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