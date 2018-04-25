Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса

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Китайские власти призвали страны мира не раздувать панику из-за коронавируса и не вводить строгие ограничения против Китая. С таким заявлением выступил глава китайского МИД Ван И, пишет CNBC.

Ван И отметил, что паника охватила почти всю планету, но опасность сильно преувеличена. По его мнению, не следуют подвергать суровым «санкциям» Китай, а правительствам следует ввести разумные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Напомним, что в конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, вирусом заразились почти 20,5 тысяч человек. Скончались 426 человек, выздоровели 657. В связи с подозрением на наличие заболевания в больницах Китая наблюдаются 171 329 человек.