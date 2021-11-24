Китайский дипломат: Литва глуха к просьбам Китая о названии тайваньского представительства

Paulius Peleckis/BNS Foto

Поверенный в делах Китая в Литве Чу Байхуа в среду заявил, что Литва глуха к просьбам Китая относительно названия тайваньского представительства и решительно призывает исправить эту ошибку.

«Название, в котором упоминается Тайвань, является проблемой, мы не возражаем против неправительственных отношений – коммерческих, культурных связей, однако (…) Литва глуха к нашим просьбам», – сказал дипломат журналистам на пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос не раз обсуждался с представителями Литвы, однако «положительного ответа» от представителей властей не поступило.

По словам Ч. Байхуа, открытие представительства с таким названием нарушило принцип «одного Китая», которого Литва обязалась придерживаться, устанавливая дипломатические отношения с Пекином.

«Мы призываем правительство Литвы признать и исправить ошибку, а также не сбрасывать со счетов волю, решимость и способности китайцев защищать территориальную целостность и национальную безопасность страны», – сказал представитель посольства.

Дипломат также сказал, что ни одна страна не может компенсировать рынок Китая, который является одним из крупнейших в мире.

Изменение названия – первый шаг

Paulius Peleckis/BNS Foto

По его словам, агрессивное поведение Литвы задело чувства китайцев, поэтому причиненный ущерб должен быть возмещен.

«Первый и самый важный шаг – изменение названия. Это очень важно. Офис можно было бы назвать именем Тайбэя, это было бы приемлемо», – отметил поверенный в делах Китая.

«Мы также призываем литовских коллег придерживаться политики «одного Китая» и не устанавливать никаких официальных связей с властями Тайваня. Мы совершенно не имеем ничего против неправительственных коммерческих связей», – добавил он.

По словам представителя посольства, и для Китая, и для Литвы национальная безопасность является одним из приоритетов, поэтому Вильнюсу следовало бы осознавать вероятные последствия открытия тайваньского представительства.

«Политический фундамент сильно разрушен, и из-за этого пострадает немало сфер, и в политическом, и в экономическом, и в культурном смысле. Это затронет и сектор туризма», – сказал дипломат.