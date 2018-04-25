КНДР вскоре представит новое стратегическое вооружение

Мораторий на проведение ядерных испытаний

По словам Ким Чен Ына, КНДР не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.

«В течение двух лет, когда мы принимали предварительные важные меры для прекращения ядерных испытаний и испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет и демонтировали испытательный ядерный полигон, США не отвечали на это адекватными мерами, — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК. — Они несколько раз проводили большие и малые совместные военные учения, о прекращении которых лично обещал президент [США Дональд Трамп]».

«В такой ситуации больше нет доводов, почему мы в одностороннем порядке должны зависеть от принятых на себя обязательств, в которых у нас даже нет визави, и это, как ледяная вода, охлаждает наши усилия по ядерному разоружению и предотвращению распространения [ядерного оружия]», — подчеркнул лидер КНДР.

Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын в своем выступлении на пленуме ЦК ТПК призвал наращивать мощь вооруженных сил КНДР, «чтобы враждебные силы не могли осмелиться посягнуть» на суверенитет и безопасность республики.

По словам лидера КНДР, «в настоящее время, когда США показали свое истинное лицо, нет никакой необходимости лелеять какие-либо надежды на снятие американских санкций». «Если США будут продолжать цепляться за враждебную политику в отношении КНДР, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не может быть достигнута», — подчеркнул Ким Чен Ын. При этом он отметил, что Пхеньян будет «надежно поддерживать постоянную боеготовность мощных ядерных сил сдерживания, позволяющих подавить ядерную угрозу от США и гарантировать долгосрочную безопасность народной республики, при этом масштаб укрепления сил сдерживания будет увеличиваться в зависимости от дальнейшей позиции США в отношении КНДР».

Суверенитет и безопасность КНДР

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР никогда не согласится под давлением США на какие-либо требования, подрывающие суверенитет и безопасность страны.

«Проанализировав сложившуюся нынешнюю ситуацию, мы сделали вывод, что истинные намерения США заключаются в том, чтобы под вывеской диалога и переговоров любыми способами зарабатывать для себя политико-дипломатические очки и одновременно с помощью санкций постепенно истощать и ослаблять силу нашей страны, — заявил Ким Чен Ын. — Мы приняли твердое решение ни в коем случае ни на что не обменивать безопасность и суверенитет нашего государства, безопасность нашего будущего».

«Это факт, что нам необходима благоприятная внешнеполитическая обстановка для экономического строительства, но нельзя же ради позитивных изменений продавать наше достоинство, которое мы защитили как свою жизнь», — подчеркнул Ким Чен Ын. По мнению лидера КНДР, США не ограничатся решением вопроса денуклеаризации Корейского полуострова и в дальнейшем будут использовать «другие придирки для нападок на нас», сохраняя военно-политическое давление. При этом Ким Чен Ын отметил, что продолжение долгосрочной конфронтации с США можно считать уже свершившимся фактом, в связи с чем он призвал готовиться жить в условиях санкций, что потребует дальнейшего укрепления внутренних сил страны во всех сферах.

Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын сделал ряд важных заявлений в ходе четвертого дня пленарного заседания ЦК ТПК. Отмечается, что пленум проходил с 28 по 31 декабря в штаб-квартире Центрального комитета партии в Пхеньяне. В его работе приняли участие работники ЦК партии, представители министерств, главы партийных организаций провинций, городов и уездов страны, а также руководители силовых ведомств народной республики.

Как ранее неоднократно заявляли представители руководства КНДР, 31 декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тхэ Сон сообщил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя «рождественский подарок».

Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.