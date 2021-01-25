Комиссия рассмотрит план смягчения карантина в Литве

«В данный момент у нас улучшающаяся ситуация, однако, мы понимаем, что этих цифр мы добились, соблюдая жесткие ограничения. Мы благодарны людям за то, что они соблюдают требования, а сейчас мы приближаемся ко времени, когда можем рассмотреть предварительные смягчения ограничений», – тогда сказала А. Билотайте.

Карантин в Литве, скорее всего, будет продлен, однако вероятно, что могут быть введены некоторые послабления, заявила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.

«Само по себе слово «карантин» не означает, что у нас есть ограничения такого уровня, которые есть сейчас. Если говорить о том, что карантин будет продлен, то, вероятно правда он будет продлен еще на значительный отрезок времени. Вопрос в том, какие из ограничений сохранятся в период карантина, а какие, вероятно, постепенно будут смягчаться», – сказала в понедельник в интервью радиостанции LRT вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.

Она сказала, что не может ответить, какие из ограничений останутся, а какие будут отменены, однако ограничения передвижения и удаленное обучение являются среди тех ограничений, которые планируется отменить первыми.

По ее словам, рассматривается снятие ограничений и на другие виды деятельности, которые создают низкий риск заражения, все же беспокойство вызывают мутации с большим потенциалом заражения.

«Очень не хотелось бы после смягчения и предоставления людям надежды на то, что уже не придется возвращаться в такие строгие условия, какие есть сейчас, а потом по причине этих быстро распространяющихся мутаций быть вынужденными принимать строгие решения», – сказала Ж. Симонайтите.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.

В данный момент запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничено передвижение людей между самоуправлениями и собрания.