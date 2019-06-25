Комиссия сейма предлагает лишить П. Гражулиса депутатской неприкосновенности

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Комиссия литовского парламента предлагает сейму удовлетворить просьбу Генпрокурора Эвалдаса Пашилиса о лишении Пятраса Граужлиса депутатской неприкосновенности или иного ограничения его свободы.

На заседании во вторник шестью голосами против пяти комиссия констатировала, что предоставленный прокуратурой материал позволяет считать просьбу прокурора обоснованной, и предлагает лишить П. Гражулиса иммунитета.

Председатель комиссии, «аграрий» Пятрас Валюнас сказал, что у него возникли сомнения в обоснованности просьбы прокуроров.

Во вторник на заседании сейма состоится голосование по проекту постановления, подготовленному комиссией. Для лишения члена сейма неприкосновенности за подобное предложение должен проголосовать минимум 71 парламентарий

В так называемом деле компании Judex подозрения в данный момент предъявлены одному лицу, вторым подозреваемым станет член сейма Литвы Пятрас Гражулис, если парламент лишит его депутатской неприкосновенности, сообщил прокурор.

В Генпрокуратуре проводится досудебное расследование злоупотреблений, возможного ведения ложного учета, торговле влиянием, фальсификации документов и подкупе.

Подозрения сейчас предъявлены бывшему директору Judex Римантасу Кичасу.

В 2015 году в замороженной продукции Judex, экспортируемой в Россию, российские должностные лица обнаружили бактерии листериоза.

По данным правоохраны, член П. Гражулис помог Judex решить проблемы, связанные с запретом на экспорт: не раз звонил литовским и российским должностным лицам, призывал дать взятки, просил нарушить действующий порядок.

Члену сейма хотят предъявить обвинения в злоупотреблении с целью материальной или прочей личной выгоды, без признаков взяточничества.

В 2016 году П. Гражулис отказался давать показания в качестве спецсвидетеля, поэтому генеральный прокурор утверждает, что вынужден просить сейм разрешить привлечь парламентария к уголовной ответственности, арестовать его или иным образом ограничить его свободу.

Член сейма Литвы Пятрас Гражулис говорит, что прокуроры, которые хотят предъявить ему подозрения, опираются на недостоверную информацию.

Политик не верит, что мог говорить о взятках российским должностным лицам с представителями компании Judex по производству замороженной продукции, а утверждения правоохраны об аренде автомобиля называет неточными. Он также утверждает что в равной мере заботился об интересах всех литовских компаний.

Прокуратура прекратила часть расследования по этому делу в связи подозрениями в злоупотреблениях бывшего главы Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Йонаса Милюса и фальсификации документов, поскольку «в его действиях не было установлено признаков преступной деятельности».

BNS