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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Комитет по бюджету и финансам сделал перерыв в рассмотрении налога на оборот банков

Фото pixabay.com

Комитет сейма Литвы по бюджету и финансам (КБФ) в понедельник утвердил принятое им ранее решение о повышении тарифа налога на прибыль банков с 15 до 20%. 

Рассмотрев еще раз предложение Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ)о обложении налогов активов банка, комитет решил его не одобрять. В рассмотрении этого вопроса комитет решил сделать перерыв.  

Представитель ИАПЛ Збигнев Единский утверждает, что он не намерен сдаваться. 

«Мы не против того, чтобы действовал налог на банковскую прибыль, но мог бы быть и наш налог», – сказал он. 

З. Единский не мог ответить на вопрос либерала Кястутиса Главяцкаса о том, как будут облагаться активы виртуальных банков. 

Комитет предлагает облагать прибыль банков тарифом налога в 20%. Эту поправку сейм рассмотрит во вторник. 

Министр финансов Вилюс Шапока считает, что повышение налога на банковскую прибыль до 20% принесет в бюджет дополнительные 20 млн евро доходов. 

В прошлом году банки Литвы заработали 334,5 млн евро чистой консолидированной прибыли. 

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