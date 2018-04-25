Комитет по бюджету и финансам сейма против спешки с налогом на торговлю

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Комитет сейма Литвы по бюджету и финансам (КБФ) в понедельник не одобрил спешку в вопросе введения налога на торговлю – он сделал перерыв в рассмотрении проекта.

В связи с таким решением комитета в этом году сейм не будет рассматривать проект этого налога на пленарных заседаниях. Это означает, что до Рождества Закон о налоге на крупную торговлю не будет принят и не вступит в силу с января.

«Перерыв может быть очень длительным», – отметил председатель комитета Валюс Ажуолас.

Правящие «аграрии» предлагали обложить налогом обороты торговых сетей, превышающие 2 млн евро в месяц (без НДС).

По утверждению инициаторов, налог бы пополнял госбюджет почти 32 млн евро в год.