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Комитет по бюджету и финансам сейма против спешки с налогом на торговлю

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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Комитет по бюджету и финансам сейма против спешки с налогом на торговлю

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Комитет сейма Литвы по бюджету и финансам (КБФ) в понедельник не одобрил спешку в вопросе введения налога на торговлю – он сделал перерыв  в рассмотрении проекта. 

В связи с таким решением комитета в этом году сейм не будет рассматривать проект этого налога на пленарных заседаниях. Это означает, что до Рождества Закон о налоге на крупную торговлю не будет принят и не вступит в силу с января. 

«Перерыв может быть очень длительным», – отметил председатель комитета Валюс Ажуолас.  

Правящие «аграрии» предлагали обложить налогом обороты торговых сетей, превышающие 2 млн евро в месяц (без НДС).  

По утверждению инициаторов, налог бы пополнял госбюджет почти 32 млн евро в год. 

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