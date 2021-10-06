Коммерческую деятельность начал терминал СПГ Klaipedos nafta в Бразилии

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Учрежденное контролируемым государством оператором терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta предприятие KN Acu начало коммерческую деятельность на терминале импорта СПГ в находящемся в северном регионе порту Асу бразильского Рио-де-Жанейро.

Терминал начал действовать вместе с первой в порту термофикационной электростанцией комбинированного цикла на природном газе, сообщила Klaipedos nafta.

Газ для термофикационной станции поставляется через терминал импорта СПГ – судно-хранилище СПГ с оборудованием для регазификации BW Magna, регазификационные мощности которого достигают 28 млн кубометров в день.

Klaipedos nafta была назначена оператором терминала СПГ в Асу в 2020 году на 13 летний срок с возможностью продления этого срока по взаимному соглашению.

Соглашение подписано между Klaipedos nafta, учрежденным ею в Бразилии и реализующим проект совместным предприятием Prumo Logistica, а также предприятием BP и Siemens – Gas Natural Acu (GNA).

Klaipedos nafta планирует в течение десяти лет стать оператором как минимум пяти ТСПГ в мире и дольщиком четырех терминалов.