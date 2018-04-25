Компания Ignitis договорилась с «Газпромом» об импорте газа в 2020 году

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Контролируемая группой Ignitis grupe компания электро- и газоснабжения Ignitis договорилась с российским «Газпромом» об импорте газа в 2020 году, однако окончательное подписание соглашения намечено на январь.

«О поставках газа на 2020 год договорено (…) Поставки газа «Газпромом» по сути осуществляются в соответствии с подписанным в 2017 году рамочным договором, на каждый год подписывается отдельное соглашение. Сейчас такое соглашение на 2020 год еще оформляется, завершить планируется в январе», – сообщила BNS компания Ignitis.

Компания не комментирует коммерческие детали соглашения.

Российское новостное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные «Газпрома» в ноябре сообщило, что Литва за три квартала этого года импортировала 0,85 млрд кубометров российского газа – на 9,2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Однако в этот показатель, вполне вероятно, входит и газ, который транспортируется в Калининградскую область транзитом.