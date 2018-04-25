default image
В 2020 году подорожают услуги поставки питьевой воды

Подробнее...
default image
Венгрия начала новый год с критики Евросоюза

Подробнее...
default image
Компания Ignitis договорилась с "Газпромом" об импорте газа в 2020 году

Подробнее...
default image
С 1 января зеленые стрелки на светофорах при горящем красном свете не действуют

Подробнее...
default image
Европу ждет резкое похолодание

Подробнее...
default image
Пенсии в 2020 году: порядок начисления

Подробнее...
default image
Сохранит ли Клайпедский порт лидерство?

Подробнее...
default image
Остробрамская икона

Подробнее...
default image
Как гуляли – веселились, подсчитали …

Подробнее...
default image
День флага Литвы

Подробнее...
default image
Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы

Подробнее...
default image
С наступающим 2020 годом!

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января

Подробнее...
default image
Новогодний фейерверк на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Год катастроф. Главные мировые события-2019

Подробнее...
default image
Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

Подробнее...
default image
Главные научные открытия и достижения 2019 года

Подробнее...
default image
Известные миллиардеры стали богаче на четверть в этом году

Подробнее...
default image
С 1 января - новые налоги и льготы: семь основных изменений

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

Компания Ignitis договорилась с «Газпромом» об импорте газа в 2020 году

  • Фото gazprom.ru

Контролируемая группой Ignitis grupe компания электро- и газоснабжения Ignitis договорилась с российским «Газпромом» об импорте газа в 2020 году, однако окончательное подписание соглашения намечено на январь.

«О поставках газа на 2020 год договорено (…) Поставки газа «Газпромом» по сути осуществляются в соответствии с подписанным в 2017 году рамочным договором, на каждый год подписывается отдельное соглашение. Сейчас такое соглашение на 2020 год еще оформляется, завершить планируется в январе», – сообщила BNS компания Ignitis.

Компания не комментирует коммерческие детали соглашения.   

Российское новостное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные «Газпрома» в ноябре сообщило, что Литва за три квартала этого года импортировала 0,85 млрд кубометров российского газа – на 9,2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Однако в этот показатель, вполне вероятно, входит и газ, который транспортируется в Калининградскую область транзитом.

реклама

Монополию «Газпрома» Литва ликвидировала в 2015 году, когда был введен в эксплуатацию терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. Через него в этом году импортировано около 2 млрд кубометров газа.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600