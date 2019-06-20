Кому положена «семейная карта»?

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Сейм Литвы принял решение о том, что многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями, уже в этом году получат возможность воспользоваться «семейной картой». Согласно подсчетам, всего их получат примерно 63 000 семей.

Эта карточка гарантирует специальные льготы, услуги, привилегии или скидки на товары и пр. Согласно планам, семьи эти карточки получат по почте в сентябре, пользоваться ими смогут все члены семьи. По словам главы Министерства труда и социальной защиты Линаса Кукурайтиса, корзинка скидок будет постоянно меняющейся, потому что для партнеров будет создана возможность предоставлять как разовые скидки, так и акции, рассчитанные на 3 месяца, полгода или более длительный срок.

В то же время эксперты критикуют введение «семейных карт». По их мнению, целесообразнее увеличить доходы семей, а не уменьшать их расходы на те или иные услуги и товары, предлагая скидки и искажая рынок, увеличивая бюрократический аппарат и ограничивая свободу выбора. Аналитики считают, что эта инициатива приближает нас к стране, в которой низкий уровень благосостояния. Жители становятся зависимыми от власти, менее самостоятельными.

С 1 июля начнется процесс уточнения данных всех получателей карточки и производство самих карточек, а уже в сентябре их начнут присылать многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. При изготовлении карточки будут использоваться данные информационной системы SPIS, а отправлена она будет по фактическому адресу или адресу задекларированного места жительства, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Однако еще перед этим семьи получат электронные письма, в которых их попросят выразить согласие насчет получения карточки. Без этого согласия «семейные карты» изготавливать не будут. Если в системе SPIS нет данных о конкретной семье, а такое может случиться, если семья не подавала прошение на получение «детских» денег, то семья может получить карточку, заполнив прошение на странице spis.lt.

На каждую семью будет выдана одна бесплатная карточка, ею смогут пользоваться все члены этой семьи, чьи имена будут указаны на карточке. Также можно заказать и дополнительные карточки, но за них придется доплатить. Необходимо отметить, что при использовании карточки при себе должен быть документ, удостоверяющий личность. Как и упоминалось ранее, карточка гарантирует ее обладателям специальные льготы, услуги, привилегии или скидки на товары и прочее.

На производство и распространение карточек из бюджета выделено порядка 184 тысяч евро.

Как разъяснили в Министерстве социальной защиты и труда, многодетная семья — это семья, которая воспитывает 3 или более детей или приемных детей в возрасте до 18 лет. Дети в возрасте до 24 лет также являются членами семьи, если они не работают, не имеют детей и учатся в общеобразовательных школах, в профессионально-технических училищах или обучаются в высшем учебном заведении по очной системе обучения.

Многодетная семья может иметь двух родителей или одного из родителей. Если пара разведена, статус многодетной семьи остается за родителем, с которым по решению суда остаются 3 и более детей. Если разведенный родитель создает новую семью, в которой уже есть ребенок, учитывается общее количество детей.

Семья, ухаживающая за инвалидом или заботящаяся о нем, — это семья, в которой родители ухаживают за ребенком, который признан судом недееспособным. Ребенок может быть совершеннолетним, но должен жить со своими родителями или опекунами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ