Концепция all inclusive на курортах Турции в 2021 году не изменится

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Концепция системы «все включено» вряд ли изменится в Турции в 2021 году, поскольку вызванные пандемией коронавируса нового типа риски все еще сохраняются. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя.

Собеседник агентства отметил, что система «все включено» стала конкурентным преимуществом Турции в мировом туризме. «В связи с пандемией в систему были внесены некоторые коррективы, особенно это касается выдачи еды и напитков. Все эти ограничения были, конечно же, введены для обеспечения защиты здоровья наших гостей и сотрудников, однако никаких проблем с качеством обслуживания при этом не возникло. Мы исходим из того, что 2021 год станет годом, когда все необходимые с точки зрения гигиены правила будут соблюдаться на самом высоком уровне в системе «все включено», — подчеркнул Фируз Баглыкайя.

Он добавил, что при условии успешного завершения борьбы с пандемией система «все включено» сможет вернуться к своей предыдущей концепции. «Но в виду того, что связанные с пандемией риски сохраняются, в 2021 году будут поддерживаться те же самые меры, которые были приняты в 2020 году», — добавил Фируз Баглыкайя.