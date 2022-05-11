Кондратюк: Украина надеется на помощь Литвы во вступлении в ЕС, в ее восстановлении, предлагает Авдеевку

Olena Kondratiuk/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Украина надеется на помощь Литвы в подготовке заявки на вступление в Европейский союз (ЕС), а также в восстановлении страны, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Во время визита в Вильнюсе она отметила, что страна ожидает статус кандидата уже в июне.

«Это очень важная задача для Украины, и мы очень рассчитываем как на адвокатство, так и на помощь Литвы. Литва уже успешно прошла этот период и имеет большой опыт. Нам нужна большая поддержка для правильной адаптации правовой системы, помощь в правильном заполнении заявки в кандидаты в члены ЕС», — сказала Кондратюк на пресс-конференции в Вильнюсе в среду.

Она выделила пять вопросов, которые в настоящее время являются наиболее важными для Украины. В дополнение к упомянутой выше помощи в преддверии вступления в ЕС, прежде всего – это поставки вооружений, гуманитарной помощи, подача международно-правовых исков против военных преступлений России и помощь Запада в восстановлении разрушенной страны.

По ее словам, Украина скорейший процесс над Россией в Международном уголовном суде и других учреждениях военного трибунала, чтобы все преступления были оценены и наказание для России было «максимально суровым». Также, по словам политика, Украина стремится к реконструкции инфраструктуры страны, в том числе больниц и школ, «уже сейчас».

«Именно эти пять вопросов формируют наш кулак, без них мы не сможем этот кулак разжать», — сказала она.

Литве предлагают восстановить Авдеевку

Вице-глава парламента напомнила, что другие страны уже решили заняться восстановлением в конкретных регионах, например Эстония- в Житомирской области, Великобритания -в Киевской области, а Латвия хотела бы позаботиться о Буче, кроме прочих причин еще из-за сходства во звучании со словом поцелуй на латвийском (и литовском языках).

Литва, по ее словам, могла бы выбрать Авдеевку на востоке Украины.

«Мы искренне приветствуем любую помощь в любом регионе (…). Литва когда-то восстанавливала Авдеевскую городскую школу, среднюю школу, эту школу снова разрушили, и Литва приложила много усилий, финансов для. Так что, возможно, это могло быть в этом месте», — сказала она.

Поблагодарила ООН за помощь в эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

Говоря о продолжающихся боевых действиях, вице-спикер Верховной Рады признала, что вопрос эвакуации людей с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» был «чрезвычайно болезненным» для Украины. Она отметила, что эвакуация мирных жителей сдвинулась с мертвой точки после визитов Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша в Москву и Киев.

Кондратюк заверила, что, насколько ей известно, Генштаб Украины и администрация президента говорят о возможном предоставлении нейтралитета находящимся в окружении, но ответа от России пока не поступало.

Поблагодарила за позицию Литвы по России

Представитель украинского парламента поблагодарила за военную и гуманитарную помощь и за то, что Литва во время ее визита стала пятой страной, которая единодушно осудила «геноцид против Украины», осуществляемый Россией, и призвала другие страны последовать ее примеру.

«Мне приятно, что у Украины есть такие хорошие друзья и партнеры, как Литва, которая демонстрирует абсолютное лидерство во всех вопросах — политических, экономических и культурных», — подчеркнула она.

Кондратюк сказала, что он также обсуждалась и идея создания Евросоюзом механизма, который позволил бы более сбалансированно финансировать расходы государств на размещение украинских военных беженцев.

Вице-спикер Верховной Рады также поблагодарила Литву и ее СМИ за объективное освещение событий в Украине и борьбу с кремлевской пропагандой.

Вице-спикер Верховной Рады и представитель партии «Батькивщина» (Родина) Кондратюк, которая на этой неделе находится с визитом в Литве, стала первым высокопоставленным украинским политиком, приехавшим в Литву после вторжения России в Украину.

После военного вторжения России в Украину с конца февраля президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля дистанционно обратился к парламенту Литвы, а спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дистанционно обратился к литовскому парламенту 10 марта.

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