Контактная группа подписала «формулу Штайнмайера» и договорилась об отводе сил в Донбассе

Фото Президентуры

Очередное заседание во вторник в Минске контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые за последние пять лет завершилось по-настоящему весомыми результатами, передает ТАСС.

Участники встречи согласовали вызывавшую до последнего времени в Киеве возражения «формулу Штайнмайра» о предоставлении особого статуса Донбассу и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения. От этого во многом зависели не только перспективы проведения нового саммита в «нормандском формате», на котором особенно настаивал Киев, но и будущее всего переговорного процесса по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта.

Еще утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заседание контактной группы должно наконец прояснить позицию Киева в отношении «формулы Штайнмайера».

«Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность», — сказал Песков. При этом он особо отметил, что возможный отказ киевских властей подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит весь переговорный процесс.

Оснований для таких опасений у Москвы было предостаточно. Еще в середине сентября политические советники руководителей Германии, России, Украины и Франции, образующие, собственно, «нормандскую четверку», согласовали условия проведения нового саммита. Одним из них было фиксация на бумаге обязательств сторон по предоставлению неподконтрольным ныне Киеву территориям особого статуса управления с закреплением его в конституции на постоянной основе.

Ожидалось, что это произойдет еще две недели назад, на первой после этой договоренности встрече контактной группы 18 сентября. Однако в последний момент глава украинской делегации Леонид Кучма отказался это делать и вновь начал выдвигать дополнительные требования, обескуражив во многом всех членов «нормандской четверки».

В ходе сегодняшнего заседания, как подтвердили после него многие источники, украинскую делегацию вновь пришлось буквально силой заставлять сдержать данное слово. Так, полпред РФ Борис Грызлов признал, что на ней пришлось «преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание формулы».

Близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также отметил, что «украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании контактной группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать подписание «формулы Штайнмайера». «Однако в конце-концов аргументы Донбасса и России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе «формулу Штайнмайера», — сообщил он.

В отличие от прошлого раза сегодня прокомментировать позицию Киева решил сам президент Владимир Зеленский. На экстренно созванном брифинге он подтвердил, что Украина согласовала с другими участниками переговорного процесса «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина [спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина] Сайдика, что мы согласовали текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» должна быть теперь имплементирована в новый закон об особом статусе», — сообщил он.

Зеленский добавил, что такой закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью. Он напомнил, что разработанный при прежней администрации закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря текущего года.

«Будет новый закон, который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью», — заверил президент Украины, но тут же добавил, что в нем «не будет пересечена ни одна красная линия, не будет никакой капитуляции». При этом Зеленский не уточнил, что именно он имеет в виду.

«Формула Штайнмайера»

Еще четыре года назад, стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

4 МАТЕРИАЛА

Идея была затем одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название «формула Штайнмайера». Однако затем Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса.

Во вторник в Минске на брифинге спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, журналистов особенно интересовало, в каком все же виде Киев в итоге поставил подпись под документом.

«По рекомендации политических советников глав «нормандкой четверки» от 11 сентября сегодня члены контактной группы, включая представителей Отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы», — сообщил Сайдик. «Если мне кто-то пишет письма, то он их и подписывает», — добавил он.

Журналистов также интересовало, когда теперь можно ожидать проведения в Донбассе местных выборов, от которых, собственно, зависит вступление в силу самой «формулы Штайнмайера». По мнению Сайдика, пока говорить об этом рано. «По этому вопросу еще предстоит много работы внутри контактной группы и в «нормандском формате», — заметил он. — Очень много работы предстоит в политической подгруппе контактной группы. Именно в ней надо будет говорить о проведении выборов. Там есть вопросы безопасности этих выборов, и много-много других вопросов».

Отвод войск

Еще одним условием проведение нового саммита «нормандской четверки» было возобновление процесса отвода войск на согласованных ранее трех пилотных зонах безопасности на лини соприкосновения в Донбассе. О них стороны также договорились еще в далеком 2016 году. Такие участки должны были появиться в районе населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое. Только летом этого года удалось отвести войска в первом пункте. Россия и республики Донбасса настаивали, что этот процесс должен идти параллельно с решением вопроса о «формуле Штайнмайра».

По словам Бориса Грызлова, договоренность между политическим советниками глав «нормандской четверки» предусматривала одновременно выполнение обоих пунктов — по политике и по безопасности.

На сегодняшней встрече, наконец, и этот вопрос удалось решить.

«Таким образом удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами», — отметил после встречи российский представитель. «Данные меры должны способствовать дальнейшему снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечат устойчивое выполнение режима прекращения огня», — считает он.

По его словам, договоренность предусматривает, что процесс отвода войск в Петровском и Золотом начнется уже 7 октября.

Саммит «нормандской четверки»

На брифинге в Киеве Владимир Зеленский заявил, что таким образом сегодня были устранены последние преграды для проведения нового саммита лидеров «нормандской четверки». По его словам, его дата станет известна «в ближайшее время».

На то, что Украина наконец-то выполнила условия России для проведения саммита указал и Алексей Чеснаков.

«Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени российской стороны выдвигал три базовых условия для проведения саммита глав государств «нормандской четверки», — напомнил он. — Первое — подписание в контактной группе «формулы Штайнмайера». Второе — разведение сторон от линии соприкосновения на согласованных участках. Третье — предварительное согласование содержания итогового документа саммита».

«Теперь, когда условия российской стороны выполнены, можно… начинать готовиться к саммиту глав государств «нормандской четверки», — продолжал эксперт. — Он может состояться в удобное для его участников время».

Обмен пока откладывается

А вот в вопросе подготовке нового обмена пенными в Донбассе добиться прорыва сегодня в Минске не удалось. Это признал на брифинге в Киеве и сам президент Зеленский. По его словам, вопрос «пока еще находится на этапе обсуждения».

По свидетельству представителя Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе, руководителя рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольги Кобцевой, Киевом до сих пор не решены вопросы процессуальной очистки лиц, включенных ранее в списки на обмен по формуле «всех установленных на всех установленных».

По словам Кобцевой, украинская сторона за прошедшие две недели не сделала «ни единого шага навстречу тем людям, которые могли быть на свободе, в кругу семьи».

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике, представитель Донецка в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона также отказалась от предоставления гарантий помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения. «Данные заявления полномочных представителей Украины снова подтверждают нежелание и намеренное манипулирование вопросом, за которым стоят сотни человеческих судеб», — сказала она.

Еще на встрече контактной группы 17 июля было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 — в ЛНР. Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября.

Однако украинская сторона сначала попросила шесть недель на так называемую процессуальную очистку лиц, которых они готовы передать. Когда они истекли, Киев попросили еще шесть недель, а глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что записанная в минских соглашениях формула обмена «всех на всех», возможно, не самая идеальная. «Нужно очень четко согласовать, кто эти «все на все», — заявил он. — Порой в этих списках появляются криминальные авторитеты, которых пытаются запихнуть как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к конфликту».