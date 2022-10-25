Король Бельгии: бизнес Литвы и Бельгии связывают прочные основы

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

Деловое сотрудничество между Литвой и Бельгией делает обе страны еще более устойчивыми к вызовам последнего времени, считает король Бельгии Филипп, находящийся с визитом в Литве.

«Литовские и бельгийские компании строят свою деятельность на прочной двусторонней основе. Это позволит нам определить общие сферы деятельности, такие как зеленая энергетика, технологии, логистика и услуги, которые сделают наши страны более устойчивыми», — сказал король Филипп на Литовско-бельгийском бизнес-форуме в Вильнюсе во вторник.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

По его словам, две страны также обмениваются опытом решения различных проблем и поиска новых решений.

«У нас также есть большой опыт в разрешении конфликтов, борьбе с дезинформацией, кибератаками, высокими ценами на энергоносители, уязвимыми цепочками поставок, нехваткой квалифицированной рабочей силы на рынке труда. Это то, с чем сталкиваются наши правительства, предприятия и семьи, и в то же время это побуждает нас находить решения», — сказал на мероприятии король Бельгии.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что отношения между Литвой и Бельгией были установлены после Первой мировой войны, и Бельгия стала одним из важнейших торговых партнеров Литвы.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

«Торговля между Литвой и Королевством Бельгия увеличилась на 46% с 2016 года. Думаю, мы все должны с оптимизмом смотреть на перспективы нашего сотрудничества», — сказал президент на открытии бизнес-форума.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте призвала литовский и бельгийский бизнес активнее инвестировать в возобновляемые источники энергии, биотехнологии, лазерные технологии, финансовые технологии и другие высокотехнологичные предприятия.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

По ее словам, Литва всегда считала Бельгию одним из приоритетных рынков для экспорта литовских товаров и въездного туризма. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг 1,6 млрд евро — почти на пятую часть больше, чем в 2020 году. Бельгия инвестировала в страну чуть более 200 млн евро.

Бизнес-форум в Вильнюсе был организован по случаю столетия установления дипломатических отношений между Литвой и Бельгией. В нем также приняли участие мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, представители и руководители бельгийского и литовского бизнеса, различных государственных учреждений.

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

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