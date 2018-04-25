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Коронавирус: 664 тыс случаев, 30 тыс смертей

Nuotrauka www.pixabay.com

В мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 924 случая заражения коронавирусом, в частности 30 848 летальных исходов и 140 222 выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса в воскресенье, 29 марта.

При этом больше всего случаев коронавируса сейчас в США — 124 665, из них летальных — 2 191. Лидером по смертности остается Италия — там 10 023 смерти при общем количестве случаев в 92 472.

За Италией следует Испания — там 5 982 летальных исхода, при том что всего в стране зафиксировано 73 235 случая COVID-19.

Напомним, что ранее ВОЗ назвала главные шаги для победы над COVID-19. Лишь одних карантинных мер недостаточно, чтоб остановить распространение коронавируса по планете, тем более победить его полностью, заявил глава ВОЗ.

korrespondent.net

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