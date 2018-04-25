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Коронавирус в Израиле: 116 умерших, 11586 заболевших

Фото pixabay.com

Вечером 13 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 11586 заболевших COVID-19. 116 заболевших умерли. Возраст умерших: 37-98 (средний возраст около 80 лет).

183 в тяжелом состоянии (132 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 162 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

1855 выздоровели после коронавируса. 744 заболевших в больницах, по 468 принимается решение о целесообразности госпитализации, 7222 болеют в домашних условиях, 1181 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Ранее была поставлена задача: в период Песаха дойти до 10 тысяч тестов в сутки и более. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. Летальность заболевания COVID-19 – одна из самых низких в мире.

Более 179 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. В настоящее время менее 8300 человек находятся на обязательном домашнем карантине. В то же время, все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

NEWSru.com.il

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