Кредиты в Латвии значительно подорожают

В Банке Латвии признают, что для многих потребителей это станет «горькой пилюлей».

«Для домохозяйств более высокие процентные ставки означают более высокие ежемесячные платежи по кредиту. Меньше инвестиций для компаний, меньше новых кредитов. Это более дорогой кредит для правительства. Однако мы должны признать, что эти «лекарства» крайне необходимы, чтобы мы не позволили этой инфекции укорениться, чтобы мы могли вовремя вылечить симптомы и предотвратить заражение в экономике», — говорит начальник отдела исследований Департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Карл Виллертс.

Хотя обычно для изменения денежно-кредитной политики требуется по меньшей мере год, в банке говорят, что важно избежать еще более серьезной проблемы, так называемой зарплатно-ценовая спирали, которая подталкивает инфляцию еще выше, перегревает экономику и вызывает спад и углубляет кризис.

«Сейчас у процентных ставок есть еще одна важная задача. Не допустить укоренения инфляции. Это подтверждение того, что ЦБ будет делать все необходимое, в том числе целенаправленно замедлять экономическую активность», — говорит Виллертс.

Наряду с новой денежно-кредитной политикой, в последние месяцы ставки Euribor, привязанные к выплатам по многим кредитам, значительно выросли и теперь далеки от отрицательных зон, где они были в течение многих лет. Ожидается, что в следующем году они могут стабилизироваться на уровне около 3%.

Банк Латвии также подсчитал, сколько жителей Латвии затронет повышение процентных ставок и в какой степени. Таким образом, остаток кредитов, выданных латвийским домохозяйствам в середине этого года, составлял более пяти миллиардов евро, и абсолютное большинство, или 85%, приходились на ипотечные кредиты. Такие кредиты есть примерно у 150 000 домохозяйств.