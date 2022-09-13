Крейвис надеется договориться с Брюсселем о компенсациях за электроэнергию

«Мы делаем все возможное, чтобы наши люди не пострадали, когда Европа введет определенные механизмы компенсации цен, чтобы наши люди тоже могли получить компенсации за эти высокие цены», — добавил министр.

Крейвис, принимавший участие во внеочередном заседании Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики Европейского союза (ЕС) в прошлую пятницу, сказал, что он согласился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком, что Литва и немецкие эксперты будут искать совместное решение, как правильно распределять потребителям сверхприбыли производителей дешевой ветровой, солнечной или атомной энергии.

Министр сказал, что один из способов — распределять деньги не по тому, где производится электроэнергия, а по тому, где она потребляется.

Ранее Крейвис не раз заявлял, что предложение Еврокомиссии о перераспределении потребителям сверхприбылей производителей, вырабатывающих электроэнергию не на дорогом газе, для Литвы совершенно неприемлемо.

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