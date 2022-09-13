Крейвис надеется договориться с Брюсселем о компенсациях за электроэнергию

Пока Еврокомиссия (ЕК) думает, как снизить рекордные цены на электроэнергию для потребителей и предлагает перераспределить избыточную прибыль электростанций, производящих дешевую электроэнергию, Литва ведет переговоры об исключениях и компенсациях, говорит министр энергетики. Дайнюс Крейвис надеется, что с Брюсселем удастся договориться.
«Еще одна мера предложенная ЕК заключается в том, чтобы установить потолок для генераторов, которые дешевле газа, но получают ту же цену, что за газ. У нас тоже есть проблема, что Литва не имеет такой генерации и практически все импортирует. Поэтому мы ведем переговоры с Комиссией об этом и надеемся, что нам удастся договориться, (…) что для Литвы будут сделаны определенные исключения, где мы также получим определенные компенсации», — сказал Крейвис в Сейме во вторник.
«Мы делаем все возможное, чтобы наши люди не пострадали, когда Европа введет определенные механизмы компенсации цен, чтобы наши люди тоже могли получить компенсации за эти высокие цены», — добавил министр.
Крейвис, принимавший участие во внеочередном заседании Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики Европейского союза (ЕС) в прошлую пятницу, сказал, что он согласился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком, что Литва и немецкие эксперты будут искать совместное решение, как правильно распределять потребителям сверхприбыли производителей дешевой ветровой, солнечной или атомной энергии.
Министр сказал, что один из способов — распределять деньги не по тому, где производится электроэнергия, а по тому, где она потребляется.
Ранее Крейвис не раз заявлял, что предложение Еврокомиссии о перераспределении потребителям сверхприбылей производителей, вырабатывающих электроэнергию не на дорогом газе, для Литвы совершенно неприемлемо.
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