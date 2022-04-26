Крейвис: Orlen Lietuva будет строить ветропарк 57 мегаватт

Dainius Kreivys / Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Контролируемый польским нефтеконцерном Orlen мажейкский нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva будет строить для своих нужд парк ветрогенераторов 57 мегаватт. Кроме того, глава Orlen подтвердил, что компания намерена участвовать как в первом, так и в других объявляемых Литвой аукционах ветропарков в Балтийском море.

«Предприятие сообщило, что инвестирует в парк 57 мегаватт возле завода, который будет обеспечивать предприятие электроэнергией», — сообщил после встречи с главой Orlen Даниэлем Обайтеком министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на пресс-конференции в Вильнюсе.

Обайтек заверил, что разрешения на объект получены. Парк ветроустановок будет построен возле завода.

Глава концерна Orlen также подтвердил, что компания думает об инвестировании в ветропарки не только на суше, но и на море.

«В сотрудничестве с правительством Литвы мы ждем конкурса на предоставление лицензии на строительство парка ветроустановок в Балтийском море», — сказал Обайтек на пресс-конференции.

Danielis Obajtekas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Мы также с оптимизмом смотрим в будущее — другие конкурсы, лицензии, которые Литва предоставит в 2024 и 2025 годах», — добавил он.

Уже сообщалось, что Orlen и Orlen Lietuva намерены участвовать в первом аукционе литовского ветропарка в Балтийском море.

Интерес к аукциону также проявляют датская компания обновляющейся энергетики Orsted, литовские Ignitis Group и Achema Group, компания RWE Renewables немецкой RWE и намеревающаяся учредить совместное предприятие компания обновляющейся энергетики Green Genius и крупнейшая частная польская энергетическая компания Polenergia».

Министерство энергетики планирует провести первый аукцион ветропарка в Балтийском море в 2023 году, а выбрать победителя — в начале 2024 года. Планируется, что ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию примерно в 2030 году, ее мощность составит 700 мегаватт.

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