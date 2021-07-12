Кремль о санкциях ЕС: Никакой новизны

В решении Евросоюза продлить санкций против России нет никакой новизны, заявил в понедельник, 12 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», — сказал он.
Он отметил, что «такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем».
Также Песков напомнил, что в ЕС не была поддержана инициатива Берлина и Парижа о налаживании контактов с РФ.
В свою очередь, МИД Украины приветствовал решение ЕС продлить до 31 января 2022 года действие экономических санкций против РФ.korrespondent.net