Кремль о санкциях ЕС: Никакой новизны

Он отметил, что «такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем».

Также Песков напомнил, что в ЕС не была поддержана инициатива Берлина и Парижа о налаживании контактов с РФ.

В свою очередь, МИД Украины приветствовал решение ЕС продлить до 31 января 2022 года действие экономических санкций против РФ.