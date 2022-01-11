Кремль оценил женевские переговоры с США

Фото kremlin.ru

По итогам первого раунда переговоров РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности пока сказать нечего, заявил во вторник, 11 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим, позитивная оценка была дана Рябковым о том, как состоялись эти переговоры. Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», — сказал Песков.

«По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, более четкую картину того, где мы находимся с американцами», — добавил он.

Песков отметил, что после переговоров рано говорить о новом разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Общая картина пока не составлена. Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат. Поводов для оптимизма пока не так много» — сказал Песков.

Как заявили в МИД РФ, переговоры были сложными и профессиональными, без попыток обойти острые углы.