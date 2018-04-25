Кризис в Клайпеде повлияет на бизнес – признает глава Grigeo

«Я прекрасно понимаю реакцию, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию, чтобы наши клиенты поняли, что к этому точно не относились терпимо», – сказал глава Grigeo.

Он утверждает, что пока нет информации о том, что на эту ситуацию среагировали зарубежные партнеры на экспортных рынках.

«У меня нет такой информации, среагировали ли на других рынках, поэтому я пока не знаю, о том, чтобы была остановка. Надеюсь, что литовские сети поймут ситуацию, это разные предприятия. Да, предприятия нашей группы, мы должны были осуществлять надзор и проверять руководителей и ответственных людей, но эта ситуация изменилась, и я надеюсь, что в будущем она не повторится», – пояснил Г. Пангонис.

В среду Grigeo сообщила через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq о том, что ситуация в Клайпеде «не окажет значительного влияния на деятельность группы. Цена на акции Grigeo на бирже во вторник снизилась более чем на 9%, около 15 часов торги этими ценными бумагами были остановлены и не возобновлены до сих пор.

Во вторник прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива. У прокуроров есть подозрения в том, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив на предприятии Grigeo Klaipeda было смонтировано намеренно. По мнению прокуроров, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго, а убытки, нанесенные природе, могут достигать «десятки миллионов евро».

Г. Пангонис признал, что во вторник он ошибся, когда выразил позицию о том, что сброс промышленных стоков произошел по причине однократной неисправности – он сказал, что тогда не владел всей информацией.

Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи.