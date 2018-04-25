default image
С января вступили в силу поправки к закону о защите прав детей

Подробнее...
default image
Суд разрешил продолжить строительство стены на границе США и Мексики

Подробнее...
default image
Выплата денежных пособий по материнству

Подробнее...
default image
Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс в Брюсселе обсудит с главами МИД ЕС положение на Ближнем Востоке

Подробнее...
default image
В Китае вспыхнул вирус нового типа

Подробнее...
default image
Бойкот продукции Grigeo – хороший урок для другого бизнеса

Подробнее...
default image
Канадец выиграл самый большой джекпот в истории страны

Подробнее...
default image
Кризис в Клайпеде повлияет на бизнес – признает глава Grigeo

Подробнее...
default image
Новый ТЦ Akropolis в Вильнюсе обойдется в 250 млн евро

Подробнее...
default image
Будем ли жить в процветающем государстве?

Подробнее...
default image
Ключевые события в политике и обществе в 2020 году

Подробнее...
default image
Цены на компенсируемые лекарства

Подробнее...
default image
Сохранение исторической памяти

Подробнее...
default image
ИАЭС: 10 лет после закрытия. Как сегодня выглядит атомная станция (видео)

Подробнее...
default image
НАТО намерена расширять военное присутствие в Черном море

Подробнее...
default image
Во Франции начались очередные демонстрации против пенсионной реформы

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы инициирует создание памятника президенту А. Сметоне в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Литовских военных с обстрелянной базы в Ираке переводят в Кувейт

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Всемирный банк сделал прогноз по росту экономики

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

Кризис в Клайпеде повлияет на бизнес – признает глава Grigeo

  • Фото BFL/Vygintas Skaraitis

Президент и главный акционер группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo Гинтаутас Пангонис признает, что кризис со сбросом неочищенных сточных промышленных вод в Клайпеде повлияет на бизнес группы. 

«Повлияет на бизнес, хотя это произошло лишь на одном из наших восьми предприятий», – заявил Г. Пангонис на пресс-конференции в четверг. 

После предания гласности информации о том, что предприятие Grigeo Klaipeda сбрасывает неочищенные промышленные стоки в Куршский залив, торговые сети Iki, Senukai и Norfa заявили, что останавливают торговлю продукцией Grigeo.

Г. Пангонис сказал, что прекрасно понимает реакцию клиентов компании. 

реклама

«Я прекрасно понимаю реакцию, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию, чтобы наши клиенты поняли, что к этому точно не относились терпимо», – сказал глава Grigeo.

Он утверждает, что пока нет информации о том, что на эту ситуацию среагировали зарубежные партнеры на экспортных рынках.

«У меня нет такой информации, среагировали ли на других рынках, поэтому я пока не знаю, о том, чтобы была остановка. Надеюсь, что литовские сети поймут ситуацию, это разные предприятия. Да, предприятия нашей группы, мы должны были осуществлять надзор и проверять руководителей и ответственных людей, но эта ситуация изменилась, и я надеюсь, что в будущем она не повторится», – пояснил Г. Пангонис.

В среду Grigeo сообщила через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq о том, что ситуация в Клайпеде «не окажет значительного влияния на деятельность группы. Цена на акции Grigeo на бирже во вторник снизилась более чем на 9%, около 15 часов торги этими ценными бумагами были остановлены и не возобновлены до сих пор. 

Во вторник прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива. У прокуроров есть подозрения в том, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив на предприятии Grigeo Klaipeda было смонтировано намеренно. По мнению прокуроров, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго, а убытки, нанесенные природе, могут достигать «десятки миллионов евро».  

Г. Пангонис признал, что во вторник он ошибся, когда выразил позицию о том, что сброс промышленных стоков произошел по причине однократной неисправности – он сказал, что тогда не владел всей информацией.

Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600