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КС принял просьбу сейма рассмотреть дело об ограничении обысков у судей

  • Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Конституционный суд (КС) Литвы в понедельник принял просьбу сейма рассмотреть дело о том, не противоречат ли Конституции ограничения на проведение обысков у судей.

Парламентарии обратились с этим вопросом в КС 20 декабря.

Сейм так отреагировал на разъяснение Верховного суда Литвы (ВСЛ), что обыски у судей могут проводиться только с согласия сейма или президента.

ВСЛ основывает свое решение на Конституции, которая запрещает ограничивать свободу судей без согласия сейма или президента, и Законом о судах, который детализирует запрет на проведение обысков у судей.

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Подготовившие обращение члены сейма утверждают, что предусмотренные в законе ограничения на проведение обысков у судей следует расценивать как необоснованную привилегию, которая препятствует расследованию преступлений.

Коллегия семи судей ВСЛ в прошлом месяце объявила, что при проведении обыска у судьи и личного досмотра необходимо согласие сейма, а в перерыве между сессиями сейма – согласие президента, так как обыск ущемляет свободу личности.

Директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус сказал BNS, что решение ВСЛ негативно скажется на борьбе с коррупцией.

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