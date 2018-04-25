КС принял просьбу сейма рассмотреть дело об ограничении обысков у судей

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Конституционный суд (КС) Литвы в понедельник принял просьбу сейма рассмотреть дело о том, не противоречат ли Конституции ограничения на проведение обысков у судей.

Парламентарии обратились с этим вопросом в КС 20 декабря.

Сейм так отреагировал на разъяснение Верховного суда Литвы (ВСЛ), что обыски у судей могут проводиться только с согласия сейма или президента.

ВСЛ основывает свое решение на Конституции, которая запрещает ограничивать свободу судей без согласия сейма или президента, и Законом о судах, который детализирует запрет на проведение обысков у судей.