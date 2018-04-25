Л. Линкявичюс: нагнетание паники из-за БелАЭС может повредить инвестициям в Литве

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу заявил, что нагнетание паники в связи с Белорусской АЭС (БелАЭС) может повредить зарубежным инвестициям в Литве.

По словам министра, Литве не удалось остановить строительство БелАЭС и теперь стране нужно прилагать все усилия, направленные на повышение безопасности станции еще до ввода ее в эксплуатацию.

«Всю эту работу нужно делать последовательно, профессионально, целенаправленно, не нагнетать страсти, не раскачивать эту лодку и не поднимать панику было бы желательно», – сказал журналистам в Тракайском районе глава дипломатического ведомства Литвы.

«Было бы очень неправильно, если бы мы создали о своей стране такое впечатление как о какой-то зоне нестабильности, это в конце концов может повредить и инвестициям», – добавил он.