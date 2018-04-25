Л. Линкявичюс обсудил с конгрессменом США ситуацию в Беларуси

Nuotrauka urm.lt

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс обсудил с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиотом Энгелом ситуацию в Беларуси и Украине.

Как сообщает МИД, во время телефонной беседы также обсуждались отношения с Россией.

Л. Линкявичюс подчеркнул, что события последних дней в Беларуси «важны для всей Европы и мирового демократического сообщества», поэтому необходима единая и эффективная реакция Евросоюза (ЕС) и трансатлантического сообщества.

«Важно помочь соседу Литвы выйти из политического кризиса, поддержать гражданское общество, защитить мирных демонстрантов, требующих перемен после сфальсифицированных выборов от жестоких репрессий минского режима», — сказал министр.

Как отмечает МИД, Л. Линкявичюс и его собеседник пришли к единому мнению о том, что эффективная поддержка стремящихся к безопасности и благосостоянию восточных соседей может быть эффективной, если ЕС и трансатлантические партнеры действуют заодно и готовы и в дальнейшем координировать свои действия с этой целью.

С Э. Энгелом также обсуждались предстоящее размешение военных США в Литве, запрет на въезд в Литву для лиц, связанных с «Хезболлой», а также другие актуальные вопросы внешней политики и политики безопасности. Э. Энгел пообещал и в дальнейшем последовательно уделять внимание вопросам безопасности Балтийского региона.