Л.Линкявичюс обсудит в Молдове ход европейских реформ

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг в Молдове обсудит ход европейских реформ.

Министр встретится с президентом страны Игорем Додоном, с назначенным в этом месяце руководителями правительства, иностранных дел и интеграции, министерства внутренних дел и с представителями оппозиционной Демократической партии.

В ходе встреч будут обсуждены актуальные политические вопросы Молдовы и программы европейских реформ, включая реализацию Соглашения об ассоциации.

Визит министра Л.Линкявичюса состоится спустя две недели после принятия тогдашней правящей Демократической партией решения о переходе в оппозицию и о мирной передаче власти законному правительству Майи Санду.

До этого момента Молдову сотрясали политические беспорядки с февраля, когда на парламентских выборах ни одна из партий не получила явного большинства.

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