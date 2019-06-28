Л. Линкявичюс первый из ЕС посетил Молдавию после смены власти

Фото kam.lt

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг встретился с руководством Молдавии и в Кишиневе и приветствовал мирную передачу власти, пообещав, что Евросоюз (ЕС) будет поддерживать страну, если в ней будут проводиться реформы.

Это первый визит министра ИД ЕС в Молдавию после конституционного кризиса и смены власти.

«Важно, что произошла мирная передача (власти – ред.) после напряженности и конфронтации. Коалиция образовалась необычная, было много вопросов о преемственности европейского пути. Моя цель была повторить, что поддержка ЕС будет зависеть от прогресса реформ», – сказал Л. Линкявичюс BNS по телефону из Молдавии.

По его словам, и Литва, и весь ЕС готовы помочь Молдавии в борьбе с отмыванием денег, коррупцией, в реформировании полиции и правовой системы.

Л. Линкявичюс встретился в Молдавии с президентом Игорем Додоном, премьером Майей Санду, другими членами правительства и представителями оппозиционной Демократической партии.

Визит литовского министра состоялся спустя две недели после решения Демократической партии уйти в оппозицию и передать власть правительству во главе с М. Санду мирным путем.

В новое коалиционное правительство входят пророссийская Партия социалистов президента И. Додона и проевропейский альянс ACUM.