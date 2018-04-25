Л.Линкявичюс предлагает Минску поддержку Литвы в диверсификации импорта энергоносителей

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В среду министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил белорусскому коллеге Владимиру Макею помощь Литвы в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы Минск был менее зависимым от России.

«Мы говорили о том, что Литва может способствовать диверсификации поставок энергоресурсов, и может это делать либо с помощью собственных возможностей, либо посредством сотрудничества с Польшей», — сказал после встречи Линкявичюс BNS по телефону из Нью-Йорка.

«Было сложно рассчитывать найти ответы на многие вопросы, но мне показалось, что заинтересованность имеется», — добавил он.

Литовское правительство рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей.

Оба министра в Нью-Йорке участвуют в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.

Данная встреча состоялась после того как в июле президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что постарается постепенно возобновить диалог с Беларусью.

Л.Линкявичюс сказал, что влияние Москвы на Беларусь явно возрастает.

«Мы действительно заинтересованы в том, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет насколько это возможно. (…) Я считаю, что диалог между Беларусью и Европейским союзом также должен способствовать смягчению этой ситуации, какая сейчас складывается», — сказал глава дипломатии Литвы.

«Если бы диалога не было, это было бы хорошо для России, а не для Европейского союза, для Литвы и, по правде говоря, для самой Беларуси», — сказал министр.

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Политики также обсудили вопросы строительства Островецкой АЭС у границы с Литвой. Этот вопрос наиболее остро стоит в двусторонних отношениях между Вильнюсом и Минском.

Л.Линкявичюс сказал, что он ещё раз потребовал, чтобы Беларусь выполнила требования безопасности строящейся электростанции и позволила представителям Еврокомиссии следить за ней.

Министр также заявил, что, призывая к обеспечению безопасности электростанции, Литва «тем самым защищает интересы белорусских граждан, поскольку это общая проблема».

«Мой коллега не отрицал, что так и должно быть сделано (обеспечение безопасности), но мы уже слышали такие заверения и раньше, но почему-то они не были реализованы на практике», — сказал Линкявичюс.

Во время встречи с В.Макеем он также пригласил белорусскую государственную делегацию посетить церемонию перезахоронения повстанцев XIX века, которые состоятся в Вильнюсе в ноябре.

Линкявичюс также сказал, что услышал ответ, что белорусские представители могут быть заинтересованы в участии в мероприятии, но Макей не сказал, на каком уровне может быть делегация.

Президент Даля Грибаускайте несколько раз встречалась с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время своего первого срока в этой должности, но позже изменила свою позицию и приостановила диалог на высоком уровне с Минском. Не встречались не только главы государств, но и министры иностранных дел.

В последние годы Литва блокировала рамочное соглашение об отношениях между Беларусью и Европейским союзом.

Л.Линкявичюс утверждает, что Литва может решить изменить свою позицию по этому вопросу, если возрождающийся диалог с Беларусью принесёт конкретные плоды.