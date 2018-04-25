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Л.Линкявичюс: Минск должен соблюдать рекомендации по БелАЭС

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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Л.Линкявичюс призвал премьера Беларуси реализовать рекомендации по БелАЭС

  • Фото BFL/Греты Скарайтене

Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник призвал белорусского премьера Сергея Румаса реализовать международные рекомендации по безопасности Белорусской АЭС в Островце.

«Есть и разногласия, что я должен назвать вам, но вы прекрасно знаете наш подход к Островецкой атомной станции. Первый реактор уже стоит, остается привезти топливо. Мы все равно настаиваем на своей позиции и надеемся на ваше понимание – чтобы вы все равно введи в действие рекомендации международных организаций», – заявил в начале встречи Л. Линкявичюс.

Литовское правительство заявляет, что в 50 км от Вильнюса строится АЭС в нарушение стандартов безопасности и охраны природы. Минск эти обвинения отмечает.  

В начале встречи, за которой разрешили наблюдать журналистам, премьер Беларуси, в свою очередь акцентировал растущее торгово-экономическое сотрудничество между соседними государствами. 

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«Я с удовлетворением хочу отметить, что сегодня торгово-экономическое сотрудничество с Литвой развивается очень хорошо, уже есть статистика за 2019 год – на  товарооборот приблизился к 1,5 млрд долларов», – сказал С. Румас.

«Несмотря на эти высокие цифры, я уверен, что потенциал нашего сотрудничества не исчерпан, и он безусловно мог бы быть гораздо выше», – отметил белорусский премьер.

По его словам, содействовать укреплению двухсторонних связей может Литовско-белорусский экономический форум, запланированной в Клайпеде. 

По утверждению главы белорусского правительства, обе страны могли бы больше сотрудничать в транспортной, логистической сферах, в лесном хозяйстве и деревообработке, в сферах информационных и цифровых технологий. 

«Я также думаю, что активизации двухстороннего взаимодействия  способствовало бы возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», – добавил С. Румас.

Л. Линкявичюс передал приглашение литовского премьера Саулюса Сквернялиса посетить Литву.  

«Пользуясь случаем, я бы хотел передать приглашение от моего  премьера на этот форуму, о котором вы упомянули – на майский экономический форум в Клайпеде», – сказал глава МИД Литвы.

В продолжение визита в Минске Л. Линкявичюс еще встретится с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, после встречи планируется пресс-конференция двух министров. 

Ранее планировалось, что Л. Линкявичюс встретится во вторник и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, но это встреча не состоялась.

Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларусь за последние четыре года. 

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