Л.Линкявичюс призвал премьера Беларуси реализовать рекомендации по БелАЭС

Фото BFL/Греты Скарайтене

Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник призвал белорусского премьера Сергея Румаса реализовать международные рекомендации по безопасности Белорусской АЭС в Островце.

«Есть и разногласия, что я должен назвать вам, но вы прекрасно знаете наш подход к Островецкой атомной станции. Первый реактор уже стоит, остается привезти топливо. Мы все равно настаиваем на своей позиции и надеемся на ваше понимание – чтобы вы все равно введи в действие рекомендации международных организаций», – заявил в начале встречи Л. Линкявичюс.

Литовское правительство заявляет, что в 50 км от Вильнюса строится АЭС в нарушение стандартов безопасности и охраны природы. Минск эти обвинения отмечает.

В начале встречи, за которой разрешили наблюдать журналистам, премьер Беларуси, в свою очередь акцентировал растущее торгово-экономическое сотрудничество между соседними государствами.